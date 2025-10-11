2 ब्लैक होल को एक-दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

2 ब्लैक होल परिक्रमा करते पहली तस्वीर आई सामने, खगोलविदों किया कारनामा

क्या है खबर?

फिनलैंड के खगोलविदों ने एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे 2 विशालकाय ब्लैक होल की पहली रेडियो छवि ली है, जिससे दशकों पुराने सिद्धांत की पुष्टि हुई है। यह जोड़ी OJ287 नामक एक चमकीले क्वासर के अंदर स्थित है, जो कर्क तारामंडल में लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री मौरी वाल्टोनन के नेतृत्व में इस खोज को 9 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया था।