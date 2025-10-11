LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / 2 ब्लैक होल परिक्रमा करते पहली तस्वीर आई सामने, खगोलविदों किया कारनामा 
2 ब्लैक होल परिक्रमा करते पहली तस्वीर आई सामने, खगोलविदों किया कारनामा 
2 ब्लैक होल को एक-दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

2 ब्लैक होल परिक्रमा करते पहली तस्वीर आई सामने, खगोलविदों किया कारनामा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 11, 2025
05:36 pm
क्या है खबर?

फिनलैंड के खगोलविदों ने एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे 2 विशालकाय ब्लैक होल की पहली रेडियो छवि ली है, जिससे दशकों पुराने सिद्धांत की पुष्टि हुई है। यह जोड़ी OJ287 नामक एक चमकीले क्वासर के अंदर स्थित है, जो कर्क तारामंडल में लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री मौरी वाल्टोनन के नेतृत्व में इस खोज को 9 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया था।

तस्वीर 

कैसे ली गई थी यह तस्वीर?

मौरी वाल्टोनन ने कहा, "पहली बार, हम एक-दूसरे की परिक्रमा करते 2 ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब रहे।" उन्होंने बताया कि ब्लैक होल स्वयं पूरी तरह से काले होते हैं, लेकिन उन्हें इन कण जेट या छेद के आस-पास की चमकती गैस से पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों का उपयोग करके ब्लैक होल का पता लगाया, जिसमें रेडियोएस्ट्रोन उपग्रह भी शामिल था। इस उपग्रह का उपयोग लगभग 10 साल पहले किया गया था।

प्रमाण 

पहले नहीं था ब्लैक हॉल के जोड़े का प्रमाण 

इससे पहले, वैज्ञानिकों के पास ऐसे जाेड़ों के अस्तित्व के केवल गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना जैसे अप्रत्यक्ष प्रमाण थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी 2 ब्लैक होल एक साथ नहीं देखे थे। क्वासर आकाशगंगाओं के अत्यंत चमकीले केंद्र होते हैं। इनका प्रकाश केंद्र में स्थित एक अतिविशाल ब्लैक होल से आता है, जो अपने आस-पास से गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही यह पदार्थ अंदर गिरता है, यह गर्म होकर चमकने लगता है।