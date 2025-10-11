कैसे जालसाज चला रहे लॉटरी स्कैम? जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित
क्या है खबर?
जालसाज लॉटरी स्कैम के जरिए लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक अंतरराष्ट्रीय लॉटरी स्कैम गैंग को पकड़ा, जो लोगों को नकली लॉटरी और गिफ्ट के झांसे में फंसाकर लाखों रुपये ठग रहा था। आरोपी लोगों को फर्जी लॉटरी जीतने का लालच देकर उनसे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाते थे, लेकिन असल में कोई इनाम या गिफ्ट होता ही नहीं था। आइए जानते हैं इस तरह के स्कैम से कैसे बचें।
लॉटरी स्कैम
कैसे किया जा रहा लॉटरी स्कैम?
लॉटरी स्कैम एक तरह की ठगी है, जिसमें स्कैमर SMS या व्हाट्सऐप के जरिए बताते हैं कि आपने कोई बड़ी लॉटरी, गिफ्ट या इनाम जीता है। इसके अलावा किसी कंपनी का अधिकारी बनकर आपको फोन भी कर सकते हैं। वो जीत का इनाम पाने के लिए प्रोसेसिंग फीस, टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे मांगते हैं। जब आप पैसे भेजते हैं तो वह स्कैमर के पास जाता है। इसके बाद वह आपसे संपर्क करना बंद कर देगा।
पहचान
धोखाधड़ी के इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
आपने कभी किसी लॉटरी में हिस्सा नहीं लिया और फिर भी लॉटरी जीतने का मैसेज आया है ताे ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। अगर, स्कैमर कह रहा है कि इनाम पाने के लिए पहले पैसे भेजने पड़ेंगे तो यह स्कैम है। इनकी कॉलर ID या मेल ID अजीब और संदिग्ध लगती है। इनकी लॉटरी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफाई नहीं किया जा सकता है। ये अक्सर जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाते हैं।
बचाव
ठगी से ऐसे करें बचाव
इस तरह के स्कैम से बचने के लिए गूगल या हेल्पलाइन से लॉटरी जीतने की पुष्टि करें। विदेशी नंबर या ईमेल से मैसेज आए तो सतर्क हो जाएं। पहले पैसा फिर इनाम के झांसे से बचें और किसी को पैसा नहीं डालें। किसी को बैंक की जानकारी या OTP न दें और गलती से दे दी तो बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कर खाता ब्लॉक कराएं। पासवर्ड और UPI पिन बदल दें। इसके बाद www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं।