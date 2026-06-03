वैज्ञानिकों ने खोला समुद्र में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजों का रहस्य 

शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड की व्हेल की नई आवाजें

अपनी जानी-मानी ट्रंपेट और चीख-पुकार के अलावा वैज्ञानिकों ने व्हेल की गहरी गड़गड़ाहट, पिजल्स, हाउल्स और हूट्स जैसी कई और नई आवाजें रिकॉर्ड की हैं।

इनमें से कुछ आवाजें तो हवा में करीब 9.6 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं।

फ्रेड शार्प मानते हैं कि इन आवाजों के पीछे व्हेल के ब्लोहोल्स की खास बनावट हो सकती है। यह रिसर्च व्हेल को जहाजों के खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही, यह तकनीक हमें धरती के बाहर जीवन खोजने के लिए भी नए रास्ते दिखा सकती है।