टेस्ला रोबोट ने प्रीमियर में फिल्म के कलाकारों से ज्यादा सुर्खियां बटोरी, सामने आया वीडियो
डिज्नी की 'ट्रॉन: एरेस' फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में टेस्ला का ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। रोबोट्स ने लॉस एंजिल्स के TSL चाइनीज थिएटर के बाहर कुंग फू के दांव-पेंच दिखा कर जमकर सुर्खियां बटोरी। प्रीमियर में ट्रॉन: एरेस के कलाकार जेरेड लेटो, ग्रेटा ली, इवान पीटर्स और जेफ ब्रिजेस भी दर्शकों के सामने आए। उनके साथ खड़े टेस्ला के आकर्षक मानव रोबोट ने भी सभी को आकर्षित किया।
रोबोट के प्रदर्शन पर क्या बोले मस्क?
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क अपनी खुशी रोक नहीं पाए और रोबोट के लॉस एंजिल्स दौरे के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। अरबपति ने लिखा, "ट्रॉन के प्रीमियर में ऑप्टिमस!" उन्होंने डिज्नी के उस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रोबोट्स को इवेंट में दिखाया गया था। ऑप्टिमस के लिए मस्क ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ट्रॉन: एरेस के प्रीमियर पर लड़ाई शुरू करने की कोशिश की।"
रोबोट ने दिखाया एक्शन
Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025
पहले भी आ चुका है कुंग फू का अभ्यास करते वीडियो
प्रीमियर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऑप्टिमस रेड कार्पेट पर कुंग फू मुद्रा में जेरेड लेटो के साथ मजाकिया अंदाज में भिड़ते हुए दिखाई दिया। यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में इसे लाखों बार देखा गया। बता दें कि पिछले दिनों मस्क ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें रोबोट एक प्रशिक्षक के साथ कुंग फू का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहा था।