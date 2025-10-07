रेड कार्पेट पर टेस्ला रोबोट ने कुंग फू का प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@DisneyStudios)

टेस्ला रोबोट ने प्रीमियर में फिल्म के कलाकारों से ज्यादा सुर्खियां बटोरी, सामने आया वीडियो

क्या है खबर?

डिज्नी की 'ट्रॉन: एरेस' फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में टेस्ला का ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। रोबोट्स ने लॉस एंजिल्स के TSL चाइनीज थिएटर के बाहर कुंग फू के दांव-पेंच दिखा कर जमकर सुर्खियां बटोरी। प्रीमियर में ट्रॉन: एरेस के कलाकार जेरेड लेटो, ग्रेटा ली, इवान पीटर्स और जेफ ब्रिजेस भी दर्शकों के सामने आए। उनके साथ खड़े टेस्ला के आकर्षक मानव रोबोट ने भी सभी को आकर्षित किया।