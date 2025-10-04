हैकर्स के एक समूह ने सेल्सफोर्स से जुड़ी कंपनियों का डाटा चोरी करने का दावा किया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

हैकर्स के इस समूह ने किया सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड चोरी, किया यह दावा

क्या है खबर?

ब्रिटिश खुदरा विक्रेताओं को निशाना बनाकर रैंसमवेयर की घटनाओं की एक श्रृंखला से जुड़े साइबर अपराधियों ने अमेरिकी क्लाउड टेक्नोलॉजी दिग्गज सेल्सफोर्स से लगभग एक अरब रिकॉर्ड चुराने की जिम्मेदारी ली है। खुद को स्कैटर्ड LAPSUS$ हंटर्स कहने वाले समूह ने बताया कि उसने सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर पर निर्भर कंपनियों में सेंधमारी करके बड़ी मात्रा में निजी जानकारी हासिल की है। यह समूह LAPSUS$ साइबर अपराध नेटवर्क का उप-समूह है, जिसे गूगल के थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप ने UNC6040 नाम दिया है।