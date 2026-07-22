सिंथेसिया का रोलप्ले सेसंश टूल ऑफिस की मुश्किल बातचीत को बनाएगा आसान

रोलप्ले सेशंस अभी से ही बड़े-बड़े कॉर्पोरेट में काफी पसंद किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सेल्स टीम को ट्रेनिंग देने और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए किया जा रहा है।

शुरुआत में इसे सिर्फ बड़े व्यवसायों के लिए बनाया गया था, लेकिन सिंथेसिया की योजना है कि जैसे-जैसे इसकी कीमत कम होगी, इसे जल्द ही छोटी कंपनियों, स्कूलों और आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले समय में इसमें नौकरी के साक्षात्कार का अभ्यास जैसे फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं।