स्टारलिंक भारत में शुरुआत करने को तैयार, स्थानीय कंपनियों से कर रही साझेदारी 

डाटा सेंटर

डाटा सेंटर कंपनियों से चल रही बातचीत

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, स्टारलिंक की सिफी टेक्नोलॉजीज, STT, इक्विनिक्स और CtrlS डाटासेंटर्स जैसे डाटा सेंटर ऑपरेटर्स के साथ बातचीत चल रही है। इंटरनेट एक्सचेंज प्रदाता DE-CIX और एक्सट्रीम के साथ-साथ माइक्रोस्कैन जैसी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। पिछले सप्ताह DE-CIX ने स्टारलिंक से साझेदारी की पुष्टि की है, जबकि एक्सट्रीम IXP ने उसके मुंबई पोर्ट से जुड़ चुका है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में स्टारलिंक का शुरुआती निवेश लगभग 500 करोड़ रुपये होगा।