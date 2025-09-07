स्टारलिंक भारत में शुरुआत करने को तैयार, स्थानीय कंपनियों से कर रही साझेदारी
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी शुरुआत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और टाटा कम्युनिकेशंस जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। यह देश में अपनी सेवाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए फाइबर कंपनियों और इंटरनेट एक्सचेंजों, डाटा सेंटर कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रही है।
डाटा सेंटर
डाटा सेंटर कंपनियों से चल रही बातचीत
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, स्टारलिंक की सिफी टेक्नोलॉजीज, STT, इक्विनिक्स और CtrlS डाटासेंटर्स जैसे डाटा सेंटर ऑपरेटर्स के साथ बातचीत चल रही है। इंटरनेट एक्सचेंज प्रदाता DE-CIX और एक्सट्रीम के साथ-साथ माइक्रोस्कैन जैसी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। पिछले सप्ताह DE-CIX ने स्टारलिंक से साझेदारी की पुष्टि की है, जबकि एक्सट्रीम IXP ने उसके मुंबई पोर्ट से जुड़ चुका है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में स्टारलिंक का शुरुआती निवेश लगभग 500 करोड़ रुपये होगा।
तैयारी
अन्य मोर्चों पर भी कंपनी की तैयारी
सूत्रों ने बताया कि कंपनी को भारतीय नियामकों से मंजूरी मिल चुकी है और उसे ट्रायल बैंडविड्थ भी आवंटित कर दिया है। उसने देशभर में ग्राउंड स्टेशनों के लिए 17 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जो इसके लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों को स्थलीय फाइबर और डाटा नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि भारतीय नियमों के अनुसार सभी डाउनलिंक ट्रैफिक को स्थानीय रूप से संग्रहीत और रूट किया जाना अनिवार्य है।