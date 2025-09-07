लाल सागर में केबल कटने से माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ठप, यूजर्स झेल रहे परेशानी
क्या है खबर?
लाल सागर की गहराई में बिछी कई फाइबर ऑप्टिक केबल क्षतिग्रस्त होने से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म की सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसका असर सबसे ज्यादा एशिया और यूरोप के बीच देखा जा रहा है, जहां इंटरनेट ट्रेफिक धीमा हो गया है, जिससे यूजर परेशानी झेल रहे हैं। कंपनी ने कहा कि फाइबर कट की मरम्मत में समय लग सकता है। यूजर्स पर इसका असर कम करने के लिए वह वैकल्पिक प्रयास कर रही है।
जवाब
कंपनी ने दी यह जानकारी
माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक, जो एशिया या यूरोप से शुरू होता है या वहीं समाप्त होता है, इससे प्रभावित हो रहा है। साथ ही यह भी बताया कि उसकी इंजीनियरिंग टीमें इस स्थिति को कम करने के लिए काम कर रही हैं। कंपनी ने कहा, "ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए रूटिंग की निरंतर निगरानी, रीबेलेंस और ऑप्टेमाइज करेंगे। साथ ही दैनिक अपडेट उपलब्ध कराए जाएंगे।"
परेशानी
बरकरार है यह समस्या
डाटा ट्रैफिक को पुनर्निर्देशित करने से दबाव कुछ कम हुआ है, लेकिन यूजर्स को अभी भी देरी और सामान्य से धीमे इंटरनेट कनेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि केबल कैसे कटे हैं। लाल सागर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों में से एक है। वैश्विक ट्रैफिक का लगभग 17 प्रतिशत इसके पानी में बिछाई गई केबलों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ती हैं।