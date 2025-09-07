लाल सागर में केबल कटने से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर की सेवाएं प्रभावित हुई हैं (तस्वीर: पिक्साबे)

लाल सागर में केबल कटने से माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ठप, यूजर्स झेल रहे परेशानी

क्या है खबर?

लाल सागर की गहराई में बिछी कई फाइबर ऑप्टिक केबल क्षतिग्रस्त होने से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म की सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसका असर सबसे ज्यादा एशिया और यूरोप के बीच देखा जा रहा है, जहां इंटरनेट ट्रेफिक धीमा हो गया है, जिससे यूजर परेशानी झेल रहे हैं। कंपनी ने कहा कि फाइबर कट की मरम्मत में समय लग सकता है। यूजर्स पर इसका असर कम करने के लिए वह वैकल्पिक प्रयास कर रही है।