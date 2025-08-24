स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

स्टारलिंक को इन शर्तों के साथ भारत में मिला लाइसेंस, रखनी होगी यूजर की गोपनीयता

क्या है खबर?

भारत सरकार ने स्टारलिंक को घरेलू कानूनों का पालन करने पर सहमति जताने के बाद उसके परमिट को मंजूरी दे दी है। ये शर्तें भारतीय यूजर्स का डाटा देश के बाहर भेजने, कॉपी करने या डिक्रिप्ट करने पर रोक लगाती है। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि इन शर्तों के तहत एलन मस्क की कंपनी को भारत में अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने होंगे, जिसके माध्यम से उपग्रह से यूजर तक संचार किया जाता है।