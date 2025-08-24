स्पॉटिफाई जल्द ही सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ाएगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

स्पॉटिफाई जल्द बढ़ाएगी सब्सक्रिप्शन की कीमत, नए फीचर भी जोड़ेगी

क्या है खबर?

म्यूजिक स्ट्रीमिंग सुविधा प्रदाता स्पॉटिफाई अपनी सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। यह निर्णय कंपनी की नई सुविधाओं और सेवाओं में निवेश करने की रणनीति के तहत लिया गया है। कंपनी के सह-अध्यक्ष और मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) एलेक्स नॉरस्ट्रॉम ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ ये नई सेवाएं और सुविधाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी। इससे पहले अगस्त में स्वीडिश कंपनी ने सितंबर से कुछ बाजारों में सब्सक्रिप्शन शुल्क बढ़ाने के संकेत दिए थे।