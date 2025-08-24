स्पॉटिफाई जल्द बढ़ाएगी सब्सक्रिप्शन की कीमत, नए फीचर भी जोड़ेगी 

स्पॉटिफाई जल्द बढ़ाएगी सब्सक्रिप्शन की कीमत, नए फीचर भी जोड़ेगी
क्या है खबर?
म्यूजिक स्ट्रीमिंग सुविधा प्रदाता स्पॉटिफाई अपनी सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। यह निर्णय कंपनी की नई सुविधाओं और सेवाओं में निवेश करने की रणनीति के तहत लिया गया है। कंपनी के सह-अध्यक्ष और मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) एलेक्स नॉरस्ट्रॉम ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ ये नई सेवाएं और सुविधाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी। इससे पहले अगस्त में स्वीडिश कंपनी ने सितंबर से कुछ बाजारों में सब्सक्रिप्शन शुल्क बढ़ाने के संकेत दिए थे।
बाजार
इन बाजारों में बढ़ेगी कीमत
फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में CBO एलेक्स नॉरस्ट्रॉम ने बताया कि दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र सहित बाजारों में कीमत 10.99 यूरो (1,120 रुपये) से बढ़कर 11.99 यूरो (1,220 रुपये) हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कीमतों में वृद्धि हमारे व्यवसाय टूलबॉक्स का हिस्सा है और हम इसे तब करेंगे, जब यह उचित होगा। इसका उद्देश्य कंपनी के लाभ मार्जिन में सुधार के साथ-साथ यूजर्स के लिए नई सुविधाओं में निवेश करना है।
फायदा
पहले भी कर चुकी है कीमत में वृद्धि
यह पहली बार नहीं है, जब स्पॉटिफाई ने कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनी अपने मूल्य निर्धारण मॉडल को बेहतर बनाने के साथ-साथ लागत में भी कटौती कर रही है, ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। इन प्रयासों ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पिछले साल अपना पहला वार्षिक लाभ दर्ज करने में मदद की है। यह स्वीडिश कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो अपने इतिहास के अधिकांश समय से घाटे में रही है।