एलन मस्क की स्पेस-XAI आज करेगी कर्सर के साथ नया AI मॉडल लॉन्च टेक्नोलॉजी Jul 08, 2026

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-XAI बुधवार (8 जुलाई) को एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लॉन्च करने जा रही है। कर्सर नाम के जिस स्टार्टअप को कंपनी खरीदने वाली है, यह उसके साथ मिलकर इसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। कंपनी ने हाल ही में अपना नाम (पहले XAI) भी बदला है । इस लॉन्च से साफ पता चलता है कि मस्क AI की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं।