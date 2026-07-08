स्पेस-X ने लॉन्च किया दुनिया का पहला न्यूक्लियर सैटेलाइट बोहर

FAA से मिली न्यूक्लियर लॉन्च की अनुमति

बोहर को खासकर अंतरिक्ष में सोलर पैनल्स और बैटरियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। यह उन इलाकों में बहुत काम आएगा, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती।

यह अपनी तरह का पहला सैटेलाइट है, जिसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) से न्यूक्लियर लॉन्च की मंजूरी मिली है। इससे भविष्य में ऐसे और न्यूक्लियर-पावर्ड मिशनों के लिए रास्ते खुल गए हैं।

सिटी लैब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर कैबॉई का कहना है कि यह तकनीक उन अंतरिक्ष यानों और चांद पर बेस को ऊर्जा देने में बेहद काम आएगी, जहां सिर्फ सोलर पावर से काम नहीं चल सकता।