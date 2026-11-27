स्पेस-X को 10 लाख सैटेलाइट भेजने की मंजूरी

अंतरिक्ष में बनेगा AI डाटा सेंटर, स्पेस-X को 10 लाख सैटेलाइट भेजने की मिली अनुमति

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:21 am Nov 27, 202609:21 am

क्या है खबर?

अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने स्पेस-X को अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट भेजने की मंजूरी दे दी है। कंपनी इन सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाना चाहती है। इस योजना का नाम स्टारमाइंड रखा गया है। स्पेस-X ने इसके लिए साल की शुरुआत में आवेदन दिया था। कंपनी का कहना है कि अंतरिक्ष में डाटा सेंटर बनाने से AI के लिए बढ़ती कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करना आसान हो सकता है।