स्पेस-X ड्रैगन कार्गो कैप्सूल धरती पर वापसी के लिए आज ISS से होगा अलग 

वैज्ञानिक नमूने और हार्डवेयर ला रहा वापस

मई में ड्रैगन ने उड़ान भरी थी, तब यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना और वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था। अब यह अपने साथ कई खास चीजें वापस ला रहा है, जिनमें बायोप्रिंटेड अंग ऊतक, अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक ईंधन को स्टोर करने से जुड़ा डाटा और वेस्ट एंड हाइजीन कंपार्टमेंट से एक सेपरेटर पंप भी शामिल है।

एक दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन ISS का इकलौता कार्गो शिप है, जो धरती पर वापसी के दौरान जलने से बच जाता है और बाकी सभी कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं।