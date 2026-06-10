स्पेस-X का अब 2027 तक अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य 

शुक्रवार को पेश होगा IPO

स्पेस-X भी शुक्रवार को SPCX नाम के टिकर के साथ शेयर बाजार में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने जा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि वह इस प्रक्रिया से 75 अरब डॉलर (करीब 7,100 अरब रुपये) जुटा पाएगी और उसका कुल मूल्यांकन 1,750 अरब डॉलर (करीब 1.6 लाख अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा और शुरुआती शेयर की कीमत 135 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) होगी। AI से जुड़ी ये महत्वाकांक्षी योजनाएं कंपनी के स्टारशिप रॉकेट पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। हालांकि, इस रॉकेट प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ देरी चल रही है, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारियों का कहना है कि स्पेस-X के भविष्य के लिए अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग बेहद जरूरी है। कंपनी की अध्यक्ष ग्विन शॉटवेल और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) ब्रेट जॉनसन ने निवेशकों को बताया कि यह कदम स्पेस-X को अन्य कंपनियों से अलग साबित कर सकता है क्योंकि यह इकलौती कंपनी होगी, जो बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष आधारित AI कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान कर सकेगी।