स्मार्ट कैमरों पर बढ़ता साइबर खतरा, जानें कैसे रहें सुरक्षित

आजकल कई लोग घर की सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरों पर भरोसा करते हैं, जो घर से दूर होने पर भी सभी गतिविधियों पर नजर रखने की सुविधा देते हैं। हालांकि, इंटरनेट से जुड़े होने के कारण ये कैमरे साइबर हैकिंग के खतरे में भी होते हैं। हैकर्स लाइव फीड, रिकॉर्डिंग या निजी डाटा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कैमरे कैसे हैक हो सकते हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं।

#1 लोकल और रिमोट हैकिंग की पहचान कैसे करें? हैकर्स आपके कैमरों तक 2 तरीकों (लोकल और रिमोट एक्सेस) से पहुंच सकते हैं। लोकल हैकिंग तब होती है जब कोई आपके घर या नेटवर्क की रेंज में आकर सिग्नल में दखल देता है या चोरी किए गए पासवर्ड इस्तेमाल करता है। वहीं रिमोट हैकिंग अधिक आम है, जहां इंटरनेट पर कमजोर पासवर्ड या पुराने सिस्टम का फायदा उठाकर कैमरों पर कब्जा किया जाता है। इन दोनों तरीकों को समझना कैमरा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।

#2 कैमरा सिक्योरिटी मजबूत करने के आसान तरीके अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले कैमरे चुनना, मजबूत पासवर्ड बनाना और नेटवर्क को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी कदम हैं। WPA2 एन्क्रिप्शन चालू रखें, पासवर्ड समय-समय पर बदलें और आवश्यक हो तो रिमोट एक्सेस के लिए VPN इस्तेमाल करें। जहां संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन करें। ये सभी उपाय मिलकर आपके कैमरों को हैकिंग की कोशिशों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं।