शुभांशु शुक्ला आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, बताएंगे अंतरिक्ष के अनुभव 

स्वागत

वतन वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत

अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रविवार को भारत पहुंचे। उनका दिल्ली हवाई अड्‌डे पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवारजनों के साथ अन्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के लिए प्रशिक्षण को लेकर पिछले एक साल से अमेरिका में हैं और अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद वतन लौटे हैं।