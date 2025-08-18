शुभांशु शुक्ला आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, बताएंगे अंतरिक्ष के अनुभव
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार (18 अगस्त) शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह मुलाकात शाम 5 से 5:30 बजे के बीच होने की संभावना है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पेश स्टेशन (ISS) पर रहने के दौरान के अनुभव साझा करेंगे। इसके अलावा शुक्ला 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी भाग लेंगे।
स्वागत
वतन वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत
अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रविवार को भारत पहुंचे। उनका दिल्ली हवाई अड्डे पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवारजनों के साथ अन्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के लिए प्रशिक्षण को लेकर पिछले एक साल से अमेरिका में हैं और अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद वतन लौटे हैं।
बातचीत
अंतरिक्ष से भी की थी प्रधानमंत्री से बातचीत
एक्सिओम-4 के तहत शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी और 26 जून को ISS पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष से भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। इस बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री से अपने ज्ञान और प्रशिक्षण का दस्तावेजीकरण करने को कहा था। उन्होंने 60 से अधिक प्रयोगों में हिस्सा लिया और 18 दिन गुजारने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए।