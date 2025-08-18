मेटा कम कर सकती है बिल्ट-इन डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लास की कीमत, जानिए कितनी हाेगी
क्या है खबर?
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा इस साल के अंत में अपने अगली जनरेशन के स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका कोडनेम हाइपरनोवा रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इन नए उपकरणों की अनुमानित कीमत लगभग 800 डॉलर (करीब 70,000 रुपये) तक करने में कामयाब रही है। यह कदम नए उत्पादों पर कम कमाई करके ज्यादा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है।
खासियत
क्या होगी स्मार्ट ग्लास की खासियत?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, हाइपरनोवा स्मार्ट ग्लास दाहिने लेंस के निचले हिस्से में एक मोनोकुलर डिस्प्ले के साथ आएगा, जबकि अन्य ब्रांड ड्यूल-डिस्प्ले सिस्टम प्रदान करते हैं। जानकारी केवल पहनने वाले की दाहिनी आंख के सामने प्रदर्शित होगी और नीचे की ओर देखने पर सबसे अधिक दिखाई देगी। इसके साथ-साथ क्वालकॉम चिपसेट द्वारा संचालित इन स्मार्ट ग्लास में फोटो लेने, मीडिया देखने, मैप खोलने और नोटिफिकेशन देखने के लिए ऐप्स होंगे।
कारण
इस कारण कम करेगी कीमत
अधिक सहज नियंत्रण प्रदान करने के लिए मेटा स्मार्ट ग्लास के साथ एक न्यूरल रिस्टबैंड प्रदान करेगा। यह यूजर्स को कलाई के इशारों और हाथों की गतिविधियों का उपयोग करके चश्मे को नियंत्रित करने देगा। ये चश्मे एंड्रॉयड के अपडेटेड वर्जन पर चलेंगे। शुरुआत में कंपनी ने स्मार्ट ग्लास को लगभग 1,000 डॉलर (करीब 87,500 रुपये) में बेचने की योजना बनाई थी। नई कीमत ऐपल के आईफोन 16 और आगामी आईफोन 17 को टक्कर देने की रणनीति हो सकती है।