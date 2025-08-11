एक कार निर्माता के वेब पोर्टल में सुरक्षा खामी से उसका डाटा हैकर्स के निशाने पर है (तस्वीर: फ्रीपिक)

कार निर्माता के वेब पोर्टल में सामने आई सुरक्षा खामी, डाटा लीक का खतरा

क्या है खबर?

एक कार निर्माता कंपनी के ऑनलाइन डीलरशिप पोर्टल में खामियों के कारण उसके ग्राहकों की निजी जानकारी और वाहन डाटा खतरे में पड़ गया। इससे हैकर्स दूर से उसके किसी भी ग्राहक के गाड़ी में सेंध लगा सकते हैं। इस खामी का सॉफ्टवेयर डिलीवरी कंपनी हार्नेस के सुरक्षा शोधकर्ता ईटन ज्वेरे ने पता लगाया है। उन्होंने बताया कि इस खामी से एक एडमिन अकाउंट बनाया, जिससे उन्हें अज्ञात कार निर्माता के वेब पोर्टल तक आसान पहुंच मिल गई।