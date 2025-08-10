शनि और चंद्रमा दिखेंगे एक-दूसरे के नजदीक, जानिए कब होगा ऐसा
क्या है खबर?
सोमवार रात (11 अगस्त) को आकाश में छल्लेदार शनि ग्रह का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा और शनि एकसाथ नजर आएंगे। शनि लगभग पूर्ण चंद्रमा के ठीक नीचे और बाईं ओर होगा, जिससे उसे पहचानना आसान हो जाएगा। इस शानदार खगोलीय घटना को दूरबीन से देखा जा सकेगा। नंगी आंखों से देखने पर शनि बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं करता, क्योंकि इसमें शुक्र या बृहस्पति जैसी चमकदार, आंखें चौंधिया देने वाली चमक नहीं है।
कब दिखेगा
कब दिखेगा यह नजारा?
शनि एक पीले-सफेद रंग के चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। सोमवार रात को चंद्रमा शनि के ऊपरी दाएं भाग में स्थित होगा, जिससे पर्यवेक्षकों के लिए इस दूरस्थ ग्रह को देखना आसान हो जाएगा। इन्हें अमेरिकी समयानुसार रात लगभग 10:30 बजे बेहतर तरह से देखा जा सकेगा, जब ये पूर्वी क्षितिज पर नीचे दिखाई देंगे। सोमवार की रात चंद्रमा लगभग 89 फीसदी प्रकाशमान होगा, जो पूर्ण प्रकाश से थोड़ा कम है। इससे टर्मिनेटर के साथ बेहतर कंट्रास्ट मिलेगा।
कैसे
कैसे दिखेगा यह नजारा?
चंद्रमा का अवलोकन करने के बाद दर्शकों को अपनी दूरबीनों को शनि की ओर मोड़नी होगी, जो उसके निचले बाएं भाग से लगभग 5 डिग्री की दूरी पर स्थित होगा। 30x मैग्नीफाइन वाला कोई भी दूरबीन शनि के छल्लों को देख पाएगा, जो पृथ्वी की ओर लगभग 3 डिग्री झुके हैं। हकीकत में चंद्रमा और शनि एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। चंद्रमा पृथ्वी से 3.7 लाख किलोमीटर और शनि 3,500 गुना से भी ज्यादा 1.31 अरब किलोमीटर दूर है।