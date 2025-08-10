शनि और चंद्र ग्रह 11 अगस्त को नजदीक दिखाई देंगे (तस्वीर: पिक्साबे)

शनि और चंद्रमा दिखेंगे एक-दूसरे के नजदीक, जानिए कब होगा ऐसा

क्या है खबर?

सोमवार रात (11 अगस्त) को आकाश में छल्लेदार शनि ग्रह का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा और शनि एकसाथ नजर आएंगे। शनि लगभग पूर्ण चंद्रमा के ठीक नीचे और बाईं ओर होगा, जिससे उसे पहचानना आसान हो जाएगा। इस शानदार खगोलीय घटना को दूरबीन से देखा जा सकेगा। नंगी आंखों से देखने पर शनि बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं करता, क्योंकि इसमें शुक्र या बृहस्पति जैसी चमकदार, आंखें चौंधिया देने वाली चमक नहीं है।