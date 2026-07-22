वैज्ञानिकों ने लगाया व्हेल शार्क के खाना खाने के चालक तरीकों का पता
वैज्ञानिकों को व्हेल शार्क का कुछ बेहद शानदार अंडरवॉटर फुटेज मिला है। इस फुटेज में उन्हें ऐसे तरीकों से खाना खाते हुए देखा गया है, जो पहले कभी शायद ही सामने आए हों।
ऑस्ट्रेलिया के निंगालू रीफ के पास इन विशालकाय जीवों पर छोटे कैमरे लगाकर शोधकर्ताओं ने पाया कि व्हेल शार्क केवल सतह पर ही भोजन नहीं करते, बल्कि वे समुद्र की गहराई में भी भोजन तलाशने के लिए कई चतुर रणनीतियां अपनाते हैं।
भाेजन के 36 अलग-अलग तरीके देखे
शोध में सामने आया है कि व्हेल शार्क वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में माहिर होते हैं। जब भोजन कम होता है तो वे समुद्र तल के करीब धीरे-धीरे चलते हैं और जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तो वे क्रिल के झुंडों का पीछा करते हैं।
शोधकर्ताओं ने भोजन करने के 36 अलग-अलग तरीके नोट किए। उनकी यह लचीली प्रवृत्ति उन्हें जीवित रहने में सहायक होती है, भले ही भोजन की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के असर से उन्हें खतरा क्यों न हो।
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह कैमरा तकनीक इन लुप्तप्राय विशालकाय जीवों के जीवन के और भी रहस्यों को उजागर करेगी।