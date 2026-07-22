वैज्ञानिकों ने लगाया व्हेल शार्क के खाना खाने के चालक तरीकों का पता

शोध में सामने आया है कि व्हेल शार्क वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में माहिर होते हैं। जब भोजन कम होता है तो वे समुद्र तल के करीब धीरे-धीरे चलते हैं और जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तो वे क्रिल के झुंडों का पीछा करते हैं।

शोधकर्ताओं ने भोजन करने के 36 अलग-अलग तरीके नोट किए। उनकी यह लचीली प्रवृत्ति उन्हें जीवित रहने में सहायक होती है, भले ही भोजन की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के असर से उन्हें खतरा क्यों न हो।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह कैमरा तकनीक इन लुप्तप्राय विशालकाय जीवों के जीवन के और भी रहस्यों को उजागर करेगी।