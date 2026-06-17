मच्छर आपको ही क्यों काटते हैं? वैज्ञानिकों ने बताई वजह 

बियर पीने वालों में भी बढ़ जाता है खतरा

अगर, आपके शरीर में '1-ऑक्टेन-3-ओल' नाम का एक खास रसायन ज्यादा बनता है तो मच्छर आपको और भी ज्यादा पसंद करते हें। इस सूची में दूसरी तिमाही (13 से 28 सप्ताह) की गर्भवती महिलाएं भी शामिल हें! दिलचस्प बात यह है कि बियर पीने से भी मच्छर काटने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इससे आपके शरीर की गंध बदल जाती है और शरीर का तापमान भी ऊपर चला जाता है।

एक और बड़ी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छरों की नई-नई प्रजातियां अब नए इलाकों में भी फैल रही हें। मच्छरों के वार से बचने के लिए विशेषज्ञ कई सुझाव देते हें, जिसमें मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट लगाएं, ढीले कपड़े पहनें, शराब से परहेज करें और मच्छरदानी का उपयोग शामिल हैं।