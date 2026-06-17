वैज्ञानिकों ने बनाई हवा से पानी खींचने वाली जैकेट, जानिए कैसे करती है काम 

पहाड़ों पर घूमने वालों के लिए उपयोगी

यह जैकेट बहुत हल्की और आसानी से ले जाने वाली है, इसीलिए यह उन लोगों के लिए सही है, जो पहाड़ों पर घूमते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं, जहां पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल होता है।

इसके पीछे की तकनीक पुराने तरीकों से 10 गुना ज्यादा असरदार बताई जा रही है। इसके अलावा, शोधकर्ता इस तकनीक को तंबुओं और बैग्स में इस्तेमाल करने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि जल्द ही बाहर घूमने पर पानी की कमी की दिक्कत दूर हो सके।