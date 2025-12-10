सत्य नडेला ने भारत के तकनीकी क्षेत्र के सकारात्मक चक्र को बताया जादुई, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद बुधवार (10 दिसंबर) को माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीति, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और एक बड़े घरेलू बाजार को मिलाकर टेक्नोलॉजी के लिए एक 'सकारात्मक चक्र' का निर्माण किया है। दिग्गज टेक कंपनी प्रमुख ने यह भी कहा कि यह कुछ हद तक यह किसी जादू से कम नहीं है।
AI शिखर सम्मेलन
भारत को बताया AI के अगले बदलाव का केंद्र
माइक्रोसॉफ्ट CEO ने कहा, "मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बात पर चर्चा करने का अवसर मिला कि भारत ने किस प्रकार नीतियों, कार्यक्रमों, टेक्नोलॉजी और बाजार के सकारात्मक चक्र को अद्वितीय रूप से एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि यहां अगले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन को 'प्रभाव' विषय पर केंद्रित करने का निर्णय एक सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा बनना चाहिए। नडेला ने भारत को AI में अगले बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण स्थल के रूप में प्रस्तुत किया।
साइबर सुरक्षा
साइबर सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर रहेगा यूजर डाटा
साइबर सुरक्षा पर दिग्गज टेक प्रमुख ने कहा कि डिजिटल संप्रभुता और वैश्विक खुफिया जानकारी के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा एक खुफिया खेल है। साथ ही चेतावनी दी कि वैश्विक खुफिया जानकारी के बिना साइबर युद्ध लड़ना वास्तव में उचित नहीं है। नडेला ने कहा कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर संप्रभुता नियंत्रण के साथ बनाया जा रहा है और भारतीय यूजर्स के लिए कोपायलट डाटा प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर ही रहेगी।