सत्य नडेला ने भारत के तकनीकी क्षेत्र के सकारात्मक चक्र को बताया जादुई, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद बुधवार (10 दिसंबर) को माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीति, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और एक बड़े घरेलू बाजार को मिलाकर टेक्नोलॉजी के लिए एक 'सकारात्मक चक्र' का निर्माण किया है। दिग्गज टेक कंपनी प्रमुख ने यह भी कहा कि यह कुछ हद तक यह किसी जादू से कम नहीं है।