मेटा 'एवोकाडो' AI मॉडल पर कर रही काम, कब तक होगा लॉन्च?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मेटा लगातार बड़े-बड़े फैसले ले रही है। कंपनी अब गूगल के जेमिनी और OpenAI के ChatGPT को टक्कर देने के लिए एक नए AI मॉडल पर काम कर रही है, जिसका नाम 'एवोकाडो' बताया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में मार्क जुकरबर्ग ने मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स बनाई थी और दुनिया के बड़े रिसर्चर्स को इसमें शामिल किया है।
खासियत
नए मॉडल की खासियत क्या होगी?
एवोकाडो मॉडल को लेकर कहा जा रहा है कि यह मेटा के मौजूदा लामा मॉडल से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। कंपनी चाहती है कि यह मॉडल इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता रखे। इस मॉडल को टेक्स्ट, तस्वीर, आवाज और वीडियो जैसे कई कामों के लिए तैयार किया जा रहा है। मेटा का लक्ष्य है कि यह मॉडल रोजमर्रा के कामों में भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके।
लॉन्च
कब आएगा मॉडल?
CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, एवोकाडो मॉडल अब 2026 के पहले 3 महीनों में लॉन्च हो सकता है। पहले इसे 2025 के अंत में लाने की तैयारी थी, लेकिन इसमें देरी हो रही है। कंपनी ने साफ कहा है कि मॉडल की ट्रेनिंग और टेस्टिंग अभी चल रही है। यह मॉडल चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। इस नए AI मॉडल को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि यह ओपन-सोर्स नहीं होगा।