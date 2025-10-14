AI से बनी तस्वीरों की पहचान करने के लिए इन छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान 

भारत में गूगल का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल नैनो बनाना बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह टूल जेमिनी इंजन और मशीन लर्निंग तकनीक से चलता है, जिससे लोग आसानी से असली जैसी दिखने वाली 3D तस्वीरें और मूर्तियां बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, जिससे लाखों लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब यह जानना जरूरी हो गया है कि कौन-सी तस्वीरें असली हैं और कौन-सी AI से बनाई गई हैं।

#1 अप्राकृतिक चीजों से पहचानें AI तस्वीरें AI से बनी तस्वीरें पहचानने के लिए सबसे पहले उनमें दिख रहे अप्राकृतिक हिस्सों पर ध्यान दें। जैसे किसी के चेहरे का अजीब आकार, ज्यादा या कम उंगलियां, आंखों का असमान दिखना या बैकग्राउंड का धुंधला होना। ये सभी संकेत बताते हैं कि तस्वीर असली नहीं है। इसके अलावा, अगर चेहरे या शरीर के हिस्से अजीब तरीके से जुड़े हुए लगें तो यह भी AI की पहचान हो सकती है।

#2 टेक्स्ट, लोगो और प्रकाश पर दें ध्यान AI जनरेटेड तस्वीरों में टेक्स्ट और लोगो अक्सर गलत या अजीब दिखाई देते हैं। अक्षरों का आकार गड़बड़ हो सकता है या शब्दों का मतलब नहीं बनता। इसके अलावा, तस्वीर में छाया और प्रकाश भी सही दिशा में नहीं होते। असली तस्वीरों में रोशनी एक समान होती है, जबकि नकली तस्वीरों में यह असंतुलित दिखती है। इन छोटी-छोटी बातों से भी तस्वीर की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।