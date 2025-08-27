ग्रो ला रही इन-हाउस 'एजेंटिक' AI मॉडल, जानिए क्या देगा सुविधा 

सुविधा

क्या-क्या देगा सुविधा?

यह AI मॉडल ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर शोध करने, पोर्टफोलियो प्रदर्शन का विश्लेषण करने और ट्रेड करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही यह टूल यूजर की निवेश हिस्ट्री के आधार पर उसके जोखिम प्रोफाइल का आकलन भी कर सकता है। मॉडल का पूर्वावलोकन करने वाले एक निवेशक ने कहा, "यह प्लेटफॉर्म बेहतर रिटर्न देने के लिए व्यवहार में बदलाव का सुझाव देता है।" यह ऐप इंटरफेस का उपयोग करने में परेशान झेलने वालों के लिए अच्छा विकल्प होगा।