ग्रो ला रही इन-हाउस 'एजेंटिक' AI मॉडल, जानिए क्या देगा सुविधा
क्या है खबर?
बेंगलुरु की दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी ग्रो अपना इन-हाउस 'एजेंटिक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह टूल ग्राहकों को उनके व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल और निवेश पैटर्न के आधार पर सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। AI मॉडल यूजर के निवेश की पूरी हिस्ट्री का विश्लेषण करके काम करता है, जिससे भविष्य के निवेशों के लिए व्यक्तिगत सुझाव मिलते हैं।
सुविधा
क्या-क्या देगा सुविधा?
यह AI मॉडल ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर शोध करने, पोर्टफोलियो प्रदर्शन का विश्लेषण करने और ट्रेड करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही यह टूल यूजर की निवेश हिस्ट्री के आधार पर उसके जोखिम प्रोफाइल का आकलन भी कर सकता है। मॉडल का पूर्वावलोकन करने वाले एक निवेशक ने कहा, "यह प्लेटफॉर्म बेहतर रिटर्न देने के लिए व्यवहार में बदलाव का सुझाव देता है।" यह ऐप इंटरफेस का उपयोग करने में परेशान झेलने वालों के लिए अच्छा विकल्प होगा।
अलग
दूसरे टूल्स से किस तरह है अलग?
ग्रो का मॉडल सामान्य AI टूल्स से कहीं अधिक एडवांस है, क्योंकि इसमें सभी ग्राहक डाटा, निवेश पैटर्न और जोखिम प्रोफाइल तक पहुंच होती है। इसमें प्लेटफॉर्म डाटा पर प्रशिक्षित वर्टिकल विशेषज्ञता भी है। इसका मतलब है कि यह टूल निवेश के लिए अधिक सटीक और व्यक्तिगत सुझाव दे सकता है। अन्य प्लेटफॉर्म के विपरीत यह ग्राहकों को एक निश्चित निर्देश के साथ ट्रेड करने की सुविधा देता है और प्राकृतिक भाषा कमांड का उपयोग किया जा सकता है।