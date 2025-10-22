सैमसंग का पहला एंड्रॉयड XR हेडसेट AI फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने आज (22 अक्टूबर) अपना पहला मिक्स्ड रियलिटी (MR) हेडसेट लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट मोहन के तहत तैयार इस डिवाइस को 'गैलेक्सी XR' नाम दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ आने वाले इसे डिवाइस को सैमसंग ने गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर विकसित किया है। नया हेडसेट एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह डिवाइस खोज, खेल और काम करने के तरीके को नया रूप देगा।

AI फीचर्स AI से लैस नया XR अनुभव गैलेक्सी XR को मल्टीमॉडल AI के साथ बनाया गया है, जिससे यह किसी स्मार्ट साथी की तरह काम करता है। यह आवाज, नजर और हावभाव को पहचानकर यूजर से स्वाभाविक रूप से बात कर सकता है। हेडसेट के अंदर जेमिनी AI को सिस्टम स्तर पर जोड़ा गया है, जो आदेशों को समझकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह तकनीक डिवाइस को मानवीय बातचीत जैसा अनुभव देती है, जिससे यूजर काम, मनोरंजन और खोज के नए तरीके सीख सकते हैं।

डिस्प्ले शानदार डिस्प्ले और हल्का डिजाइन गैलेक्सी XR में 4K माइक्रो-OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 2.7 करोड़ पिक्सल की क्वालिटी देता है। इसका 109 डिग्री व्यू एंगल और 90Hz रिफ्रेश रेट अनुभव को बेहद स्मूद बनाते हैं। इसका वजन सिर्फ 545 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है। इसमें हटाई जा सकने वाली लाइट कवर और आरामदायक डिजाइन दिया गया है, जिससे चेहरे पर दबाव नहीं पड़ता। इसकी बैटरी अलग होने की वजह से यह और हल्का लगता है।

ऑडियो सिस्टम अद्भुत ट्रैकिंग और ऑडियो सिस्टम इस हेडसेट में 5 ट्रैकिंग कैमरे, 4 आंख-ट्रैकिंग सेंसर और 2 हाई-रेजोल्यूशन पासथ्रू कैमरे दिए गए हैं। यह 3D फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग का भी समर्थन करता है। इसमें 6 माइक्रोफोन और 2 स्पीकर लगे हैं, जो साफ और इमर्सिव साउंड देते हैं। बाहरी शोर को हटाने के लिए बीमफॉर्मिंग तकनीक जोड़ी गई है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन XR2+ जेन 2 चिप और हेक्सागन NPU की मदद से यह तेज और दमदार AI प्रोसेसिंग करता है।

ऐप्स AI फीचर्स वाले ऐप्स और अनुभव गैलेक्सी XR, गूगल मैप्स, यूट्यूब, सर्कल टू सर्च और फोटोज जैसे ऐप्स को 3D और XR रूप में दिखाता है। यूजर्स जेमिनी से मार्गदर्शन लेकर गूगल मैप्स पर 3D में दुनिया देख सकते हैं। यूट्यूब में किसी भी वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मांगी जा सकती है। सर्कल टू सर्च फीचर से किसी भी चीज को हाथ से घेरकर सर्च किया जा सकता है। 2D तस्वीरों को 3D में बदलने की सुविधा इसे और खास बनाती है।

अन्य फीचर्स मेमोरी, वीडियो और कनेक्टिविटी फीचर्स गैलेक्सी XR में 16GB रैम और 256GB स्टोरेज है, जिससे ऐप्स और गेम आसानी से चल सकते हैं। यह कई वीडियो फॉर्मेट जैसे H.263, H.264, HEVC, MPEG-4, VP8, VP9 और AV1 को चला सकता है और HDR10 व HLG वीडियो भी दिखा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 है। इसके अलावा, हेडसेट की आंखों की दूरी (IPD) एडजस्ट की जा सकती है और दृष्टि सुधार के लिए ऑप्टिकल लेंस भी लगाए जा सकते हैं।