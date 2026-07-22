सैमसंग ने लॉन्च की गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2, भारत में कितनी है इसकी कीमत?

सैमसंग ने गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 में कनेक्टिविटी के लिए LTE, ब्लूटूथ 6.0, डुअल-बैंड वाई-फाई, NFC, GPS और स्मार्ट अलर्ट जैसी सुविधाएं दी हैं।

नया बायोएक्टिव सेंसर दिया है, जो लगातार हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखता है। इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप ट्रैकिंग, स्लीप एपनिया, तापमान, हार्ट सिग्नल, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक और लाइट सेंसर दिए गए हैं।

गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 में 800mAh की बैटरी दी गई है, जो WPC आधारित वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।