सैमसंग ने लॉन्च किए गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा

सैमसंग ने लॉन्च किए गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z फोल्ड 8, जानिए कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:26 pm Jul 22, 202607:26 pm

क्या है खबर?

सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z फोल्ड 8 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने दोनों फोल्डेबल फोन को पहले से ज्यादा पतला, मजबूत और नए AI फीचर्स से लैस बनाया है। दोनों डिवाइस एंड्रॉयड 17 आधारित वन UI 9 पर चलते हैं और इनमें गैलेक्सी के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही वाई-फाई 7, IP48 वॉटर रेजिस्टेंस और कई स्मार्ट फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है।