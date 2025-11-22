सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को चुनौतियों के लिए तैयार रहने की हिदायत, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को आने वाले चुनौतीपूर्ण महीनों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने गूगल की ओर से बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव और निवेशकों की धारणा में गिरावट के संकेतों का हवाला दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का मानना है कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर नया जोर कहीं न कहीं इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नया रूप दे रहा है।
चुनौती
जेमिनी 3.0 से क्या है OpenAI को चुनौती?
द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने अपने नए जेमिनी 3.0 मॉडल को किसी खास चैटबॉट तक पहुंच को सीमित रखने के बजाय इसको अपने उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में समाहित कर लिया है। अरबों यूजर सर्च, वर्कस्पेस और एंड्रॉयड जैसे रोजमर्रा के टूल्स के जरिए इसकी नवीनतम AI क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं। OpenAI की तकनीक यूजर्स द्वारा जानबूझकर ChatGPT या डेवलपर टूल खोजने पर निर्भर करती है, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है।
हाैसला
ऑल्टमैन ने बढ़ाया कर्मचारियों का हौसला
ऑल्टमैन ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां अंतर कम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि OpenAI तेजी से आगे बढ़ रही है और बढ़त लेने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कर्मचारियों को सकारात्मक रहने और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, "एक कंपनी के रूप में हमने इतनी मजबूती हासिल कर ली है कि हम अन्यत्र भेजे जाने वाले बेहतरीन मॉडल्स की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।"