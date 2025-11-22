सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है (तस्वीर: एक्स/@readswithravi)

सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को चुनौतियों के लिए तैयार रहने की हिदायत, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को आने वाले चुनौतीपूर्ण महीनों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने गूगल की ओर से बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव और निवेशकों की धारणा में गिरावट के संकेतों का हवाला दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का मानना ​​है कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर नया जोर कहीं न कहीं इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नया रूप दे रहा है।