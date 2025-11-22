मतदाता सूची अपडेट के नाम पर ठगी की जा रही है

मतदाता सूची अपडेट के नाम पर की जा रही ठगी, जानिए कैसे दिया जा रहा अंजाम

क्या है खबर?

आगामी 2026 के चुनावों से पहले देशभर में मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण काम चल रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म भर रहे हैं। दूसरी तरफ जालसाजों ने इसे लोगों को ठगने का तरीका बना रहा है। फोन पर मतदाता सूची अपडेट करने के नाम पर कॉल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आइये जानते हैं कि धोखेबाजी कैसे की जा रही है।