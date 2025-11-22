मतदाता सूची अपडेट के नाम पर की जा रही ठगी, जानिए कैसे दिया जा रहा अंजाम
क्या है खबर?
आगामी 2026 के चुनावों से पहले देशभर में मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण काम चल रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म भर रहे हैं। दूसरी तरफ जालसाजों ने इसे लोगों को ठगने का तरीका बना रहा है। फोन पर मतदाता सूची अपडेट करने के नाम पर कॉल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आइये जानते हैं कि धोखेबाजी कैसे की जा रही है।
तरीका
इस तरह से की जा रही धोखाधड़ी
जालसाज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म अपडेट करने वाली सत्यापन टीम का हिस्सा होने का दावा करते हुए कॉल कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि मतदाता विवरण अपडेट कर दिया गया और पुष्टि के लिए आपके फोन पर एक OTP भेजा गया है और 'मतदाता सूची अपडेट की पुष्टि' के लिए उसे तुरंत शेयर करें। धोखेबाज आपके अकाउंट या व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने के लिए OTP ट्रिक का उपयोग करते हैं। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है।
बचाव
ऐसे करें ठगी से बचाव
आधिकारिक प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन रहती है। BLO आपके घर आकर आपकी बुनियादी जानकारी लेकर फॉर्म भरता है। फोन नंबर और आधार कार्ड विवरण एकत्र कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी सत्यापन कोड नहीं मांगते। इसमें कोई OTP प्रक्रिया, कोई SMS सत्यापन और डिजिटल अनुमोदन का अनुरोध नहीं होता है। अगर, कोई कॉल करके मतदाता सूची अपडेट से जुड़ा OTP या कोड मांगता है तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि मना कर दें और कॉल काट दें।