बेटे का पालन-पोषण करने में ChatGPT की मदद लेते हैं सैम ऑल्टमैन, साक्षात्कार में किया खुलासा

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन भी अभिभावक के तौर पर अपने नवजात बच्चे की देखभाल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेते हैं। उन्होंने ने NBC के 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में पहली बार शिरकत करते हुए बताया कि माता-पिता के तौर पर सलाह की जरूरत पड़ने पर वे अक्सर चैटबॉट का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, "मैं ChatGPT की मदद के बिना अपने नवजात बेटे के पालन-पोषण की कल्पना भी नहीं कर सकता।"