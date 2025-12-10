बेटे का पालन-पोषण करने में ChatGPT की मदद लेते हैं सैम ऑल्टमैन, साक्षात्कार में किया खुलासा
क्या है खबर?
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन भी अभिभावक के तौर पर अपने नवजात बच्चे की देखभाल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेते हैं। उन्होंने ने NBC के 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में पहली बार शिरकत करते हुए बताया कि माता-पिता के तौर पर सलाह की जरूरत पड़ने पर वे अक्सर चैटबॉट का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, "मैं ChatGPT की मदद के बिना अपने नवजात बेटे के पालन-पोषण की कल्पना भी नहीं कर सकता।"
अनुभव
ऑल्टमैन ने अनुभव किए साझा
ऑल्टमैन ने शो के दौरान मजाक में कहा कि उन्हें कभी-कभी पेरेंटिंग से जुड़े साधारण सवाल, जो जटिल ज्ञान संबंधी कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किए सिस्टम पर डालने में काफी बुरा लगता है, हालांकि इसके सुझाव बहुत उपयोगी होते हैं। उन्होंने एक अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब एक अभिभावक ने बताया कि उनका 6 महीने का बच्चा घिसट कर चलने लगा है। यह सुनकर उन्हें चिंता हुई कि मेरा बेटा अभी तक ऐसा नहीं कर रहा।
चिंता
ChatGPT के जवाब ने चिंता की दूर
बेटे को कोई बीमारी तो नहीं है। इसी चिंता में ऑल्टमैन ने ChatGPT पर सवाल किया, "क्या मुझे कल सुबह अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना होगा? क्या यह ठीक है?" इसके बाद चैटबॉट ने जवाब दिया कि उनके बच्चे की प्रगति 'सामान्य' है। OpenAI प्रमुख ने कहा कि अभिभावक बनने के बाद तकनीक के प्रति उनका नजरिया बदल गया है। बता दें ऑल्टमैन की पत्नी ओलिवर मुल्हेरिन ने फरवरी में बेटे काे जन्म दिया था।