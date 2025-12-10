गूगल फोटोज के लिए नए वीडियो एडिटिंग टूल लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे फायदे 

दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने गूगल फोटोज में वीडियो एडिटिंग और हाइलाइट रील बनाने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। इसमें पहले से सेट म्यूजिक और टेक्स्ट ओवरले वाले विशेष टेम्प्लेट और एक नया डिजाइन किया गया वीडियो एडिटर शामिल है। नए टेम्प्लेट फिलहाल एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। यह यूजर्स को पहले से सेट म्यूजिक और टेक्स्ट में से चुनकर कुछ ही सेकेंड में एक पेशेवर दिखने वाली हाइलाइट रील बनाने की सुविधा देते हैं।

तरीका ऐसे बना सकेंगे वीडियो नए फीचर की मदद से यूजर्स को बस एक टेम्प्लेट चुनना होगा, जिसमें अपने पंसदीदा फोटो और वीडियो जोड़ने होते हैं। गूगल फोटोज अपने आप एक वीडियो तैयार कर देगा, जो म्यूजिक के सुर-ताल के साथ मेल खाता है। यह अपडेट ऐप में हाइलाइट रील बनाना भी तेज और आसान बनाता है। हाइलाइट रील यूजर्स की गैलरी से क्लिप और फोटो का इस्तेमाल कर बना सकते हैं। इसके लिए 'क्रिएट' टैब पर जाकर 'हाइलाइट वीडियो' पर क्लिक करना होगा।

वीडियो एडिटर उपयोग में आसान होगा नया वीडियो एडिटर कंपनी ने एक नया डिजाइन किया गया वीडियो एडिटर पेश किया है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है। नया एडिटर अधिक यूजर-फ्रेंडली होने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें एक 'यूनिवर्सल टाइमलाइन' है, जो यूजर्स को सभी वीडियो क्लिप और अन्य कंटेंट को एक ही स्थान पर देखने की सुविधा देती है। इसमें एक 'एडैप्टिव कैनवास' भी शामिल है, जो यूजर्स की आवश्यकताओं या विशिष्ट प्रोजेक्ट के अनुसार संपादन इंटरफेस को एडजेस्ट करता है।

