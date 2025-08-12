ऐप स्टोर मामले को लेकर ऑल्टमैन ने मस्क के आरोपों पर किया पलटवार 

LOADING...
लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 12, 2025
02:04 pm
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने एलन मस्क के उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनमें कहा गया था कि ऐपल ऐप स्टोर पर ChatGPT को अहमियत दे रही है और अन्य AI ऐप्स को शीर्ष रैंकिंग में आने से रोक रही है। ऑल्टमैन ने मस्क और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटाक्ष किया, यह कहते हुए कि वे अपने और अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिस्टम में हेरफेर करते हैं और प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

ऑल्टमैन का सीधा आरोप 

ऑल्टमैन ने एक्स पर लिखा, 'यह एक उल्लेखनीय दावा है, क्योंकि मैंने सुना है कि एलन एक्स को अपने और अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और अपने प्रतिस्पर्धियों और उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हेरफेर करते हैं, जिन्हें वह पसंद नहीं करते।' उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि इस पर किसी को जवाब मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक लेख भी साझा किया जिसमें, मस्क के एक्स एल्गोरिथम में बदलाव का दावा था।

यहां देखें पोस्ट

मस्क की कानूनी कार्रवाई की धमकी

मस्क ने ऐपल पर ऐप स्टोर रैंकिंग में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, "ऐपल इस तरह से व्यवहार कर रही है कि OpenAI के अलावा किसी भी AI कंपनी के लिए ऐप स्टोर में नंबर 1 पर पहुंचना असंभव हो गया है, जो एक स्पष्ट रूप से अविश्वास-विरोधी उल्लंघन है। xAI तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगा।" ऐप स्टोर रैंकिंग अब इन दोनों बड़ी हस्तियों के बीच एक नया विवाद बन गई है।

AI मॉडल की प्रतिस्पर्धा और विवाद

OpenAI ने हाल ही में ChatGPT के लिए अपना नया GPT-5 मॉडल लॉन्च किया है, जबकि मस्क की xAI ने ग्रोक 4 मॉडल पेश किया है। मस्क का दावा है कि GPT-5 के बावजूद उनका मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ग्रोक 4 और अपने इमेजिन फीचर को मुफ्त कर दिया। वहीं, GPT-5 को लेकर ऑल्टमैन लगातार बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि इसे उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली और पुराने मॉडल हटाए जाने पर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई है।