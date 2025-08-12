एनवीडिया ने पेश किया कॉसमॉस रीजन AI मॉडल, रोबोट बनाने में होगा मददगार

एनवीडिया ने कॉसमॉस रीजन नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है, जो रोबोट को मुश्किल कमांड समझने और बेहतर सोच-समझ के साथ योजना बनाने में मदद करेगा। 7 अरब पैरामीटर वाला यह ओपन और कस्टमाइज करने योग्य मॉडल खासतौर पर भौतिक दुनिया के AI और रोबोटिक्स के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का मानना है कि यह तकनीक रोबोट को किसी दिन इंसानों जैसी सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर सकती है।

खासियत मॉडल की खासियत क्या है? एनवीडिया का कहना है कि यह मॉडल सामान्य ज्ञान, भौतिकी की समझ और पूर्व अनुभव का उपयोग करके जटिल आदेशों को छोटे-छोटे कार्यों में बांट सकता है। यह OpenAI के CLIP जैसे मौजूदा विजन-लैंग्वेज मॉडलों से आगे है, जो केवल वस्तु और पैटर्न पहचान में अच्छे हैं। कॉसमॉस रीजन AI अपरिचित परिस्थितियों के अनुकूल होकर सोच-समझकर फैसले लेने में सक्षम है, जिससे रोबोट ज्यादा स्मार्ट और कुशल बन सकते हैं।

उपयोग वास्तविक-जीवन में उपयोग यह मॉडल डाटा क्यूरेशन, एनोटेशन, रोबोट प्लानिंग और वीडियो एनालिटिक्स जैसे कामों में इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह बड़े डेटासेट की लेबलिंग को ऑटोमेट कर सकता है, रोबोट के लिए दृष्टि, भाषा और क्रिया को जोड़कर दिमाग की तरह काम कर सकता है और वीडियो से जरूरी जानकारी निकाल सकता है। एनवीडिया की रोबोटिक्स और ड्राइव टीमें पहले ही इसे डाटा फिल्टरिंग और एनोटेशन में इस्तेमाल कर रही हैं।