रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया (तस्वीर: एक्स/@aleksbrz11)

रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, जानिए क्या है खासियत

क्या है खबर?

रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसको लेकर दावा किया गया है कि यह परमाणु हथियार किसी भी रक्षा कवच को भेद सकता है और वह इस हथियार को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह हुए परमाणु अभ्यास के साथ-साथ यह परीक्षण बताता है कि रूस, यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा।