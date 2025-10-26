रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, जानिए क्या है खासियत
क्या है खबर?
रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसको लेकर दावा किया गया है कि यह परमाणु हथियार किसी भी रक्षा कवच को भेद सकता है और वह इस हथियार को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह हुए परमाणु अभ्यास के साथ-साथ यह परीक्षण बताता है कि रूस, यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
खासियत
क्या है इस मिसाइल की खासियत?
रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 15 घंटे हवा में रही। रूस का कहना है कि 9M730 बुरेवेस्टनिक (स्टॉर्म पेट्रेल) वर्तमान और भविष्य की मिसाइल सुरक्षा के लिए अजेय है, जिसकी लगभग असीमित रेंज और अप्रत्याशित उड़ान पथ है। इसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, "यह एक अनोखा हथियार है, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है।"
जवाब
अमेरिका के रक्षा कवच का जवाब
2018 में 9M730 बुरेवेस्टनिक की पहली घोषणा के बाद से पुतिन इस हथियार को अमेरिका की ओर से मिसाइल रक्षा कवच बनाने के प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में देखते रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि रूसी विशेषज्ञों ने उन्हें इस हथियार को असंभव बताया था, लेकिन अब उन्होंने इसका महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा कर लिया है। बुधवार को पुतिन ने जमीन, समुद्र और हवा में रूस की सामरिक परमाणु शक्तियों के परीक्षण का निरीक्षण किया था।