सैम ऑल्टमैन अब पढ़ेंगे इंसानों का दिमाग, कर रहे यह तैयारी 

सैम ऑल्टमैन अब पढ़ेंगे इंसानों का दिमाग, कर रहे यह तैयारी
क्या है खबर?
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन अब और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी चीज मस्तिष्क पर नजर गड़ाए हुए हैं। वह मर्ज लैब्स नामक एक नए स्टार्टअप का समर्थन कर रहे हैं, जो एक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BSI) विकसित कर रहा है, जो ध्वनि तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके मानव विचारों की व्याख्या करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि यह कदम स्टार्टअप को एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के सीधे प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करना है।
अंतर
क्या होगा दोनों
खास बात यह है कि सैम ऑल्टमैन इस ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को बिना किसी सर्जरी लगाना चाहते हैं, जबकि न्यूरालिंक के ब्रेन इंप्लांट के लिए ओपन-स्कल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एलन मस्क के सर्जरी से लगाए गए इलेक्ट्रोड के विपरीत मर्ज लैब्स का तरीका अल्ट्रासाउंड और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित बताया जा रहा है, जो मानव मस्तिष्क को मशीनों से जोड़ने का एक आसान तरीका है। ऑल्टमैन मर्ज लैब्स के लिए एक शक्तिशाली संस्थापक टीम तैयार कर रहे हैं।
संस्थापक
संस्थापक टीम में शामिल होंगे शापिरो
द वर्ज के अनुसार, मर्ज लैब्स में कैलटेक के एक प्रसिद्ध बायोमॉलिक्युलर इंजीनियर मिखाइल शापिरो भी शामिल हैं, जो न्यूरल इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड-आधारित ब्रेन इंटरेक्शन में अपने अग्रणी कार्य के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी के CEO एलेक्स ब्लानिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार, उनके संस्थापक सदस्य बनने की उम्मीद है। शापिरो ने अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके न्यूरॉन के साथ बातचीत करने के लिए सुर्खियां बटोरी है।