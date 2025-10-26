सैम ऑल्टमैन ब्रेन चिप बनाने वाली मर्ज लैब्स को सपोर्ट कर रही है (तस्वीर: एक्स/@popai_pl)

सैम ऑल्टमैन अब पढ़ेंगे इंसानों का दिमाग, कर रहे यह तैयारी

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन अब और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी चीज मस्तिष्क पर नजर गड़ाए हुए हैं। वह मर्ज लैब्स नामक एक नए स्टार्टअप का समर्थन कर रहे हैं, जो एक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BSI) विकसित कर रहा है, जो ध्वनि तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके मानव विचारों की व्याख्या करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि यह कदम स्टार्टअप को एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के सीधे प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करना है।