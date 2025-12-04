गूगल ने लॉन्च किया नया वर्कस्पेस स्टूडियो टूल, मिनटों में बन जाएगा AI एजेंट

गूगल ने I/O 2024 में टीज किए गए वर्कस्पेस स्टूडियो को अब आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह नया टूल जेमिनी 3 की ताकत पर काम करता है और यूजर्स को आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट बनाने की सुविधा देता है। पहले इसे वर्कस्पेस फ्लोज कहा जाता था। टूल जीमेल, चैट और ड्राइव जैसे गूगल ऐप्स के साथ सीधा काम करता है और रोजमर्रा के डिजिटल कामों को तेज और आसान बनाने के लिए बनाया गया है।

खासियत बिना कोडिंग के मिनटों में बनेगा आपका AI एजेंट वर्कस्पेस स्टूडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती। यूजर सिर्फ आसान भाषा में एक निर्देश लिखता है और AI उसी आधार पर पूरा ऑटोमेशन तैयार कर देता है। यह टूल ईमेल में सवाल पहचान सकता है, अहम जानकारी निकाल सकता है और जरूरी फाइलें तैयार कर सकता है। हर गूगल ऐप में जेमिनी के पास एक शॉर्टकट दिया गया है, जिससे एजेंट बनाना और संभालना और भी आसान हो जाता है।

समस्या एजेंट खुद समझेगा समस्या वर्कस्पेस स्टूडियो के एजेंट जेमिनी की समझ के कारण सिर्फ तय नियमों पर नहीं चलते, बल्कि स्थिति के अनुसार खुद को बदल भी लेते हैं। ये एजेंट ईमेल से एक्शन आइटम, इनवॉइस नंबर और अटैचमेंट जैसी अहम जानकारी निकाल सकते हैं। 3 हिस्सों में काम करने वाला यह सिस्टम (ट्रिगर, स्टेप्स और वेरिएबल्स) यूजर के हर निर्देश को समझकर स्मार्ट तरीके से पूरा करता है। इससे महंगे और लंबे वर्कफ्लो भी मिनटों में ऑटोमेट हो जाते हैं।

