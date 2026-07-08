वैज्ञानिकों ने खोजा डायनासोर से भी पुराने समुद्री जीव का जीवाश्म, मुलायम ऊतक अभी भी सही-सलामत

इस कारण सुरक्षित रह पाया जीवाश्म

यह जीवाश्म कुछ बेहद खास और असामान्य परिस्थितियों के कारण सुरक्षित रह पाया, जैसे बारीक कीचड़ में तेजी से दब जाने की वजह से इसके नाजुक 'ट्यूब फीट' तक खराब नहीं हुए।

इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक लीना कोल ने बताया कि इस तरह का संरक्षण मिलना कितनी असाधारण बात है।

आधुनिक क्रिनोइड्स से इसकी तुलना करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि ये प्राचीन जीव संभवतः अपने आज के रिश्तेदारों से अलग तरीके से भोजन करते थे और उनका व्यवहार भी भिन्न था।

रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित यह अध्ययन यह भी बताता है कि संग्रहालयों में रखे पुराने संग्रह नई वैज्ञानिक खोजों के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।