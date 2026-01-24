दिल्ली में रिलायंस जियो वॉयस और डाटा परफॉर्मेंस में सबसे आगे, TRAI की रिपोर्ट में खुलासा

रिलायंस जियो वॉयस और डाटा परफॉर्मेंस में दिल्ली में आगे रही है

क्या है खबर?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की नई स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो (RJIL) दिल्ली में वॉयस और डाटा प्रदर्शन के मामले में अग्रणी बनकर उभरी है। दिल्ली लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) में नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन करने रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसमें बताया गया है कि दिसंबर, 2025 की परीक्षण अवधि के दौरान RJIL ने प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में सबसे तेज डाउनलोड गति और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान की है।