दिल्ली में रिलायंस जियो वॉयस और डाटा परफॉर्मेंस में सबसे आगे, TRAI की रिपोर्ट में खुलासा
क्या है खबर?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की नई स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो (RJIL) दिल्ली में वॉयस और डाटा प्रदर्शन के मामले में अग्रणी बनकर उभरी है। दिल्ली लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) में नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन करने रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसमें बताया गया है कि दिसंबर, 2025 की परीक्षण अवधि के दौरान RJIL ने प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में सबसे तेज डाउनलोड गति और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान की है।
डाटा प्रदर्शन
कितनी रही है कंपनी की डाउनलोड गति?
TRAI के अनुसार, ड्राइव टेस्ट 15-18 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित किए गए, जिसमें 347.4 किलोमीटर के शहरी मार्गों और 12 प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया। रिलायंस जियो 265.51Mbps की औसत डाउनलोड गति के साथ अग्रणी रही, जबकि भारती एयरटेल 168.92Mbps की गति के साथ दूसरे स्थान पर है। अपलोड गति के मामले में एयरटेल 25.54Mbps की गति के साथ सबसे आगे है, जबकि वोडाफोन-आइडिया 22.96Mbps और RJIL 22.33Mbps के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
वॉयस सर्विसेज
कॉल ड्रॉप मामले में तीसरे नंबर पर रिलायंस
वॉयस सेवाओं की श्रेणी में रिलायंस ने 98.36 फीसदी की कॉल सेटअप सफलता दर (CSSR) और 4.44 का उच्चतम औसत राय स्कोर (MOS) प्राप्त किया, जो वॉयस गुणवत्ता का एक प्रमुख सूचक है। भारती एयरटेल ने 100 फीसदी CSSR हासिल किया, जबकि VI और MTNL ने क्रमशः 99.64 और 95.23 फीसदी की दरें दर्ज कीं। कॉल ड्रॉप की बात करें तो, VI ने शून्य दर दर्ज की, जबकि एयरटेल की 0.12 फीसदी और रिलायंस जियो की 0.36 फीसदी रही है।