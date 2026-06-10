मेटा के सहयोग से रिलायंस हर भारतीय बिजनेस को उपलब्ध कराएगी लामा मॉडल  

रिलायंस ने किया 855 करोड़ रुपये का निवेश

रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट में शुरुआती 855 करोड़ रुपये (लगभग 10 करोड़ डॉलर) का निवेश किया है। कंपनी एक बड़ा डाटा सेंटर तैयार करेगी, जिसकी क्षमता को मेटा अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकेगी। इसका उद्देश्य कंपनियों को ये AI टूल्स क्लाउड या उनके खुद के सिस्टम पर इस्तेमाल करने का विकल्प देना है, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें।

मुकेश अंबानी ने इस पहल को छोटे और मध्यम उद्योगों से लेकर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों तक हर भारतीय संस्था के लिए व्यावसायिक स्तर के AI को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

दूसरी तरफ, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि लामा मॉडल्स वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं। यह सौदा इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते इसके लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाएं।