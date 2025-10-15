रे-बैन मेटा चश्मे को भारत में हिंदी सपोर्ट, UPI पेमेंट और AI फीचर्स मिले
क्या है खबर?
मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रे-बैन चश्मे के लिए नए अपडेट जारी किए हैं। अब इनमें UPI लाइट भुगतान, हिंदी भाषा और दीपिका पादुकोण की AI आवाज जैसी नई सुविधाएं शामिल हैं। ये अपडेट खास तौर पर भारत के यूजर्स के लिए लाए गए हैं, ताकि वे अपनी भाषा और जरूरत के हिसाब से इन चश्मों का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। मेटा का यह कदम भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
UPI
अब रे-बैन चश्मों से होगा UPI भुगतान
नई सुविधा के तहत रे-बैन मेटा चश्मों में अब UPI लाइट भुगतान जोड़ा गया है। इससे यूजर्स सीधे अपने चश्मे के जरिए तेज और छोटे डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे। यह सुविधा भारत के लिए बनाई गई है, ताकि रोजमर्रा की खरीदारी और भुगतान आसान हो सके। UPI लाइट के आने से अब लोग बिना फोन निकाले, केवल स्मार्ट चश्मे से भुगतान कर पाएंगे। यह सुविधा भारत में डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाएगी।
हिंदी भाषा
अब हिंदी भाषा में भी होगा इस्तेमाल आसान
मेटा ने अब रे-बैन मेटा चश्मों में पूरी तरह से हिंदी भाषा का समर्थन जोड़ा है। इससे वे लोग भी इन चश्मों का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे जो अंग्रेज़ी में कम सहज हैं। हिंदी भाषा का विकल्प जोड़ने से अब चश्मों से बातचीत और निर्देश समझना और आसान हो गया है। यह कदम भारत में ज्यादा लोगों तक इस तकनीक को पहुंचाने और भाषा की बाधा को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आवाज
दीपिका पादुकोण की AI आवाज भी हुई शामिल
मेटा ने अपने रे-बैन मेटा चश्मों में अब दीपिका पादुकोण की AI आवाज भी जोड़ी है। इससे यूजर्स अब एक जानी-पहचानी आवाज के साथ बातचीत कर पाएंगे। यह सुविधा भारतीय उपभोक्ताओं के अनुभव को और आकर्षक और व्यक्तिगत बनाती है। इन नई सुविधाओं के साथ रे-बैन मेटा चश्मे अब भुगतान, भाषा और आवाज, तीनों में भारतीय यूजर्स की पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।