पिछले एक साल में 89 फीसदी रेलवे टिकट ऑनलाइन हुए बुक

रेलवे ने कुल 65 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे, जिनमें से लगभग 58 करोड़ टिकट ऑनलाइन ही बुक हुए। सिस्टम में पारदर्शिता लाने और गलत तरीकों से टिकट बुक होने से रोकने के लिए रेलवे ने लगभग 6.7 करोड़ संदिग्ध अकाउंट्स बंद कर दिए।

इतना ही नहीं, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधार चेक की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही, गलत ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया जा रहा है और किसी भी संदिग्ध बुकिंग को तुरंत चिह्नित किया जाता है, ताकि असल में यात्रा करने वालों को अपनी सीट बुक करने का पूरा और सही मौका मिल सके।