कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बना रहे गेहूं में बीमारी का पता लगाने वाला AI टूल

गुप्ता ने अनुदान मिलने पर अपनी यूनिवर्सिटी और टीम के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने इस अनुदान को यूनिवर्सिटी की बढ़ती शोध क्षमता, नवाचार और गुणवत्ता शोध के प्रति प्रतिबद्धता का सबूत बताया।

यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों ने AI और रिमोट सेंसिंग में उनके बेहतरीन कौशल की तारीफ की। उन्होंने बताया कि गुप्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वियना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी का मानना है कि यह प्रोजेक्ट खेती में स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाने और कैंपस में विभिन्न विषयों पर शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है।