प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से की अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में भाग लेने की अपील

उपलब्धि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी? वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करना हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक नियमित उपलब्धि बन गई है। उन्होंने कहा, "चंद्रमा पर उतरने से लेकर डॉकिंग तंत्र विकसित करने तक, भारत लगातार बाधाओं को तोड़ रहा है।" भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने उन्नत डॉकिंग प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

ट्विटर पोस्ट अंतरिक्ष दिवस पर मोदी ने दिया यह संदेश Greetings on National Space Day! India's journey in space reflects our determination, innovation and the brilliance of our scientists pushing boundaries. https://t.co/2XPktf49Ao — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2025

योजना क्या है भविष्य के मिशनों की योजना? प्रधानमंत्री ने IDRI हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज में भाग लेने वाले युवा नवप्रवर्तकों की भी प्रशंसा की, विजेताओं को बधाई दी और दोहराया कि ऐसी पहल भारत की अगली पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता को दर्शाती हैं। उन्होंने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, अर्ध-क्रायोजेनिक और विद्युत प्रणोदन प्रणालियों के विकास और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित आगामी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके लिए एक अंतरिक्ष यात्री समूह बनाने की योजना का खुलासा किया।