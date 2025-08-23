ड्रीम 11 की मूल कंपनी ने लॉन्च किया ड्रीम मनी ऐप, जानिए क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने 'ड्रीम मनी' नामक एक पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। नया ऐप यूजर्स को सोने और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करके वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ अपने दैनिक खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है। यह कदम कंपनी द्वारा भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के कारण ड्रीम 11 पर भुगतान वाली प्रतियोगिताओं को बंद करने के बाद उठाया गया है।
निवेश
कितनी कर सकेंगे निवेश
ड्रीम मनी यूजर्स को सोने में निवेश करने, दैनिक या मासिक रूप से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने की सुविधा देता है, जिसमें निवेश की शुरुआत 10 रुपये से होती है। इस सुविधा के लिए ऐप ने डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑग्मोंट के साथ साझेदारी की है। यह बिना बैंक खाते के 1,000 रुपये से शुरू होने वाली FD निवेश की सुविधा भी प्रदान करता है और कभी भी निकासी की सुविधा देता है।
साझेदार
इन कंपनियों के साथ की साझेदारी
ड्रीम मनी का FD फीचर फिनटेक स्टार्टअप अपस्विंग के साथ साझेदारी से संचालित है, जो एक ओपन फाइनेंस-एज-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऐप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे छोटे वित्त बैंकों और श्रीराम फाइनेंस जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से FD प्रदान करता है। इसने सिगफिन के साथ भी साझेदारी की है, जिससे यूजर्स को बैंक खातों को लिंक करके एक ही स्थान पर अपने खर्च, आय और निवेश पर नजर रखने में मदद मिल सके।