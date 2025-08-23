ड्रीम 11 की मूल कंपनी ने लॉन्च किया ड्रीम मनी ऐप, जानिए क्या मिलेगी सुविधा 

ड्रीम मनी यूजर्स को सोने में निवेश करने, दैनिक या मासिक रूप से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने की सुविधा देता है, जिसमें निवेश की शुरुआत 10 रुपये से होती है। इस सुविधा के लिए ऐप ने डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑग्मोंट के साथ साझेदारी की है। यह बिना बैंक खाते के 1,000 रुपये से शुरू होने वाली FD निवेश की सुविधा भी प्रदान करता है और कभी भी निकासी की सुविधा देता है।

साझेदार

इन कंपनियों के साथ की साझेदारी

ड्रीम मनी का FD फीचर फिनटेक स्टार्टअप अपस्विंग के साथ साझेदारी से संचालित है, जो एक ओपन फाइनेंस-एज-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऐप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे छोटे वित्त बैंकों और श्रीराम फाइनेंस जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से FD प्रदान करता है। इसने सिगफिन के साथ भी साझेदारी की है, जिससे यूजर्स को बैंक खातों को लिंक करके एक ही स्थान पर अपने खर्च, आय और निवेश पर नजर रखने में मदद मिल सके।