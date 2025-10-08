भारत में 1GB डाटा की कीमत एक कप चाय से कम, IMC में बोले प्रधानमंत्री मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (8 अक्टूबर) को दिल्ली के यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत में 1GB डाटा की कीमत एक कप चाय की कीमत से भी कम है। मोदी ने डिजिटल आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वतंत्रता की यात्रा पर प्रकाश डाला और 2030 के 6G विजन की ओर तेजी से आगे बढ़ने पर भी जोर दिया।

स्वदेशी 4G डिजिटल कनेक्टिविटी अब जीवन का अभिन्न अंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "एक ऐसा देश जो कभी 2G से जूझ रहा था, अब लगभग हर जिले में 5G कनेक्टिविटी है।" डाटा खपत के मामले में दुनिया के अग्रणी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक विशेषाधिकार या विलासिता नहीं रह गई है, यह जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। मोदी ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक से विकसित 4G स्टैक लॉन्च को देश के लिए बड़ी उपलब्ध बताया।

स्वदेशी 4G स्टैक पर यह बोले मोदी

6G विजन 6G विजन को लेकर क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, "जिस दिन हमने 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन हमने देशभर में लगभग एक लाख 4G टावर भी सक्रिय किए। जब ​​हम एक लाख टावरों की बात करते हैं, तो कई देशों को यकीन नहीं होता।" उनके अनुसार, मेड-इन-इंडिया 4G स्टैक निर्यात के लिए तैयार है, जो भारत की वैश्विक व्यावसायिक पहुंच सुनिश्चित करता है और साथ ही देश के 6G विजन 2030 को प्राप्त करने में भी सहायक है।