IMC 2025 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, AI समेत इन तकनीकों से जुड़ी होंगी घोषणाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 08, 2025
11:24 am
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज (8 अक्टूबर) इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC) का उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट संचार, दूरसंचार साइबर सुरक्षा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर भी आयोजन के दौरान विभिन्न सत्रों में शामिल रहें। यह सम्मेलन भारत को तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

घोषणाएं

संभावित घोषणाएं और नई तकनीक

IMC 2025 में नई तकनीकों और नवाचारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 6G सेमिनार में 70 से अधिक वैश्विक और भारतीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चाओं में वैश्विक पहल, प्रमुख उपयोग के मामले, सक्षम प्रौद्योगिकियां, AI-नेटिव नेटवर्क, गैर-स्थलीय कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम सामंजस्य जैसे विषय शामिल होंगे। यह सम्मेलन भारत में 5G, AI, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी नई तकनीकों के विकास और वैश्विक नेटवर्क से जुड़ाव को बढ़ावा देगा।

 प्रतिनिधि 

150 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

इस वर्ष IMC 2025 में लगभग 1.50 लाख आगंतुक आने की उम्मीद है, जिनमें 150 देशों के 7,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 400 से अधिक प्रदर्शक अपने नवाचार और तकनीकी समाधान प्रस्तुत करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय और वैश्विक कंपनियों के लिए नेटवर्क बनाने और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने का अवसर है। इसके साथ ही, यह स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद और सेवाओं को पेश करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने का मंच भी देगा।