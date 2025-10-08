IMC 2025 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, AI समेत इन तकनीकों से जुड़ी होंगी घोषणाएं

घोषणाएं

संभावित घोषणाएं और नई तकनीक

IMC 2025 में नई तकनीकों और नवाचारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 6G सेमिनार में 70 से अधिक वैश्विक और भारतीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चाओं में वैश्विक पहल, प्रमुख उपयोग के मामले, सक्षम प्रौद्योगिकियां, AI-नेटिव नेटवर्क, गैर-स्थलीय कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम सामंजस्य जैसे विषय शामिल होंगे। यह सम्मेलन भारत में 5G, AI, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी नई तकनीकों के विकास और वैश्विक नेटवर्क से जुड़ाव को बढ़ावा देगा।