गूगल विशाखापट्टनम में बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल भारत में बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, जानिए कितना होगा निवेश

क्या है खबर?

गूगल भारत में विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट क्षमता का डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। इस पर करीब 10 अरब डॉलर (88,730 करोड़ रुपए) का निवेश किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब होगा और भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा पहला निवेश होगा। इस परियोजना में अदाविवरम और तारलुवाड़ा और रामबिल्ली गांव में 3 डाटा सेंटर कैंपस शामिल होंगे। इसका परिचालन जुलाई, 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य है।