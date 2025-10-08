गूगल भारत में बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, जानिए कितना होगा निवेश 

गूगल भारत में बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, जानिए कितना होगा निवेश
क्या है खबर?
गूगल भारत में विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट क्षमता का डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। इस पर करीब 10 अरब डॉलर (88,730 करोड़ रुपए) का निवेश किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब होगा और भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा पहला निवेश होगा। इस परियोजना में अदाविवरम और तारलुवाड़ा और रामबिल्ली गांव में 3 डाटा सेंटर कैंपस शामिल होंगे। इसका परिचालन जुलाई, 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य है।
मंजूरी
आंध्र प्रदेश राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी का इंतजार
ET के अनुसार, डाटा सेंटर क्लस्टर के निर्माण में 3 हाई कैपेसिटी वाली सबमरीन केबल, डेडीकेटिड केबल लैंडिंग स्टेशन, हाई कैपेसिटी की मेट्रो फाइबर लाइनें और टेलीकॉम इंफ्रस्ट्रक्चर और लैंडिंग शामिल होगी। नई दिल्ली में 14 अक्टूबर को गूगल के अधिकारियों और आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश के बीच समझौते की रूपरेखा को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। इसके साथ निवेश प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी मिलने का भी इंतजार है।
डाटा सेंटर
इन देशों में संचालित हैं गूगल के डाटा सेंटर
यह परियोजना भारत की डिजिटल इकोनॉमी में गूगल और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से अब तक का सबसे बड़ा सीधा निवेश होगा। यह वर्तमान में 11 देशों- अमेरिका, ताइवान, जापान, सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और चिली में 29 स्थानों पर डाटा सेंटर संचालित करती है। अगर, सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में विशाखापट्टनम में प्रस्तावित यह डाटा सेंटर क्लस्टर अब तक का एशिया का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है।